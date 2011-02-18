18 лютого в історії

У 1930 році американський вчений Клод Томбо з обсерваторії Лоувелл (Флегстафф, штат Арізона) відкрив дев`яту, найвіддаленішу планету Сонячної системи, - Плутон.

Її існування вперше було передбачене Персівалем Лоувеллом, котрий в 1928 році теоретично обгрунтував відхилення руху Урана і Нептуна від власних орбіт дією гравітаційного поля невідомого планетарного тіла. Його пошуки завершились успіхом лише через два роки, і після підтвердження результатів Томбо декількома іншими астрономами, 13 березня, в річницю народження Лоувелла і Вільяма Гершеля, відкривача Урану, Томбо повідомив про своє відкриття широку громадськість. Декілька років тому було офіційно визнано, що Плутон не являється планетою.

1913 року — Педро Ласкуран встановив рекорд, пробувши на посаді президента Мексики одну годину. Він прийняв присягу, призначив спадкоємця й пішов у відставку.

В 1966-му було завершене видання першої Української Радянської Енциклопедії.

1979 рік — уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.

Народилися:

1516 рік —Марія I Тюдор, королева Англії, дочка Генріха VIII.

Фанатична католичка, за знищення більше 300 високопоставленних представників протестантської церкви отримала прізвисько "Кривава Мері".

У 1855 році народився Лев Симиренко, український вчений, помолог і плодовод; вивів сорт яблук - ренет Симиренка.

1898 року народився Енцо Феррарі, італійський автогонщик, підприємець, виробник автомобілів Ferrari.

1903-го — Микола Підгорний, український державний і політичний діяч.

В червні 1964-го був висунутий М. Хрущовим на посаду секретаря ЦК КПРС. У жовтні 1964 року Підгорний став одним з учасників групи вищого партійного керівництва, які підготували і провели зміщення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КПРС (на думку деяких дослідників - відіграв вирішальну роль в усуненні М. Хрущова). Згодом Підгорний очолював Президію Верховної Ради СРСР. Підгорний займав високі партійні посади, з квітня 1960 року - член президії ЦК КПРС, з квітня 1966-го-член Політбюро ЦК КПРС. У 1977 році звільнений з посади Голови Президії у зв`язку з виходом на пенсію, виведений зі складу Політбюро ЦК КПРС.

ТСН