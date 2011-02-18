У Києві покажуть російську виставу Ladies` Night

13-14 квітня 2011 року в Києві покажуть російську виставу Ladies` Night. Лише для жінок, в якій беруть участь відомі актори Гоша Куценко, Петро Красілов, Марат Башаров та інші.

Як повідомили Кореспондент.net організатори київських показів, Ladies` Night. Лише для жінок стала найпопулярнішою виставою Росії - за даними на грудень 2010 року, її відвідали 700 000 глядачів.

Гастролі цього спектаклю пройшли більш ніж у 30 країнах світу (близько 50 000 глядачів за кордоном). Автори вистави підрахували, що за цей час на сцені було випито 1550 літрів безалкогольного пива, вилито 1000 пляшок шампанського, розірвано 20 гумових ляльок, кинуто в зал 3000 троянд і з’їдено 500 бананів.

Прем’єра вистави, поставленої режисером Віктором Шаміровим по п’єсі Ентоні МакКартена, Симона Сінклера, Жака Коллара відбулася 10 жовтня 2002 року. За цей час вистава була показана більше 600 разів.

Це історія безробітних металургів, які через безвихідь вирішили стати стриптизерами, у виконання Гоші Куценка, Петра Красілова, Марата Башарова, Дмитра Мар’янова, В’ячеслава Разбєгаєва, Евкліда Кюрдзідіса, Михайла Поліцеймако, Валерія Яременка, Павла Сборщикова, Костянтина Юшкевича, Катерини Дурової і Георгія Мартиросяна.

Київські покази спектаклю Ladies` Night. Лише для жінок пройдуть 13 і 14 квітня на сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац).



Корреспондент.net

