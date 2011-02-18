Гришковець пішов з блогосфери

Російський драматург, письменник і актор Євген Гришковець оголосив, що назавжди закриває свій блог у Живому Журналі, який він веде з червня 2007 року, і йде з блогосфери.

"Це моя 528-а і останній запис у цьому просторі. Я йду з ЖЖ назавжди. Закриваю цей блог і взагалі йду з блогосфери. Рішення це не лише не хвилинне, не емоційне і прийняте, а також обдумане давненько. Обговорювати я цього не хотів би, а ось попрощатися хочу ", - написав Гришковець у своєму блозі.

Він розповів про те, яким корисним і повчальним виявився для нього досвід ведення сторінки в ЖЖ, як багато він дізнався про сутність інтернету й інтернет-спілкування і головне - відчув пристрасть до публіцистики.

"Раніше я навіть не думав у цьому напрямку. Я відчув смак публіцистичного висловлювання. Тепер я вже з цим не розлучуся! А чого вартий досвід малої форми, яку доводилося відточувати і відточувати !!!...", - поділився з інтернет -користувачами враженнями Гришковець.

Він наголосив, що його ЖЖ став потужним інформаційним ресурсом.

"Чи це жарт, цей мій щоденник читає (до сьогоднішнього дня) практично стільки ж людей, скільки читає газету КоммерсантЪ. Коли я дізнався про ці цифри, то був вражений. Але як тільки я їх усвідомив, на мене навалилося і усвідомлення відповідальності", - сказав драматург.

Він подякував усім, хто читав його щоденник і був "уважний, критичний і не дозволив би мені знизити рівень, а навпаки, вимагав його постійного підвищення".

Однак, як зазначає Гришковець, коли він починав, усе в ЖЖ було іншим. За його словами, тоді в ньому не було суто професійних блогерів, а рейтинги і кількість френдів були виключно фактами.

Тепер же ЖЖ, на думку драматурга, - це простір, який цілком склався, він став "багато в чому глянцевим журналом з постійними, цілком професійними і певними розділами і авторами".

"Я раптом зрозумів, що колись пускався в плавання на вітрильнику у незвідану і романтичну подорож. Але не помітив, як у процесі цього плавання щогла і вітрила зникли, скромний компас був замінений точним і досить дорогим навігаційним обладнанням, екіпаж майже повністю змінився і тепер міцно укомплектований, а пасажирів на борту з`явилося незрозуміло величезна кількість. Я раптом виявив себе не на вітрильнику, а на потужному, величезному лайнері ... І я зрозумів, що виглядаю тут як наївний і курйозний Паганель, тобто як короткозорий і безглуздий натураліст серед оснащених подорожніх, які виразно розуміють свої завдання і цілі. Я відчув сильне роздратування в свою адресу з боку інших ", - написав у блозі Гришковець.

У зв`язку з цим він "прийняв рішення зійти на землю". Драматург зізнався, що вже не в силах вимагати розуміння та уваги в сформованих нових умовах і не витримує такої кількості людей ... Він також переконався, що не здатен на формальне й нечуттєве спілкування "навіть з людьми, які випадково зайшли сюди ".

"Мене ранять як злісні випади, так і дурні похвали. Мене зачіпає зрада! ... Навіть миттєва і епізодична ... Я не вмію бути закритим і кришталево-холодним", - сказав Гришковець.

"Не хочу і не можу бути на одній з кнопок нічийого пульта, натисканням якої будь-який бажаючий може подолати всі мислимі дистанції і з усією легкістю звернутися до мене в будь-якій формі, з будь-якими словами, запитаннями, претензіями, гнівом або ненавистю. Мені немає чим себе захистити! Я витрачаю дуже багато, непосильно багато душевних і фізичних сил для того, щоб боротися ...", - написав драматург.

Він подякував усім, хто читав його щоденник.

"Я продовжу писати нові сторінки особистого щоденника. Але продовжу це далеко від магістралей і галасливих розв`язок. Розумію, що читати це буде в десятки разів менше людей. Але зате це будуть тільки ті люди, які захочуть прочитати саме мене (усмішка)", - сказав Гришковець.

Нагадаємо, що 24 квітня 2010 відомий російський письменник Віктор Шендерович оголосив про закриття свого інтернет-щоденника у Живому журналі, проте в грудні того ж року він запостив новий запис у ЖЖ.

Корреспондент.net, за матеріалами e-grishkovets.livejournal.com