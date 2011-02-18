Журналіст, фотографуючи Ганну Герман, перекинув скульптуру Дега

У Києві журналіст, захоплений фотографуванням чиновників, зачепив скульптуру французького імпресіонізму Едгара Дега вартістю в кілька десятків тисяч доларів, і вона впала на підлогу.

Інцидент стався увечері 17 лютого під час відкриття виставки Великий скульптурний салон. Головна прикраса експозиції - повне зібрання шедеврів Едгара Дега - 74 бронзові скульптури. За оцінками фахівців, вартість кожної становить кілька десятків тисяч доларів.

Побачити шедеври пластики в цей вечір прибули й представники влади: міністр культури Михайло Кулиняк і заступник глави адміністрації Президента України Ганна Герман, повідомляє Комсомольская правда в Украине.

Захоплений фотографуванням чиновників, один з фотокорів незграбним рухом зачепив скляний куб, у якому перебувала скульптура Танцівниця, що вигинається.

Впавши з постаменту, куб розбився, а скульптура опинилася на підлозі.

"Фотограф зіштовхнув одну зі скульптур Дега, скло розбилося, охорони налетіло ... На щастя, скульптуру не пошкодили, і всі розійшлися з миром", - розповіла очевидець інциденту.

За її словами, працівники виставки викликали на місце події оцінювача, який попередньо підтвердив, що шедевр не постраждав. Незважаючи на це, скульптуру, що впала в цей вечір, вирішили більше не виставляти.

Незграбного фотографа, якого відразу ж затримала охорона залу, через деякий час відпустили. У свою чергу представники влади після інциденту вирішили не продовжувати знайомство з роботами майстра французького імпресіонізму.

Саме відкриття Великого скульптурного салону відбулося при повному аншлагу. Біля входу в музейний центр Мистецький Арсенал, у якому відбувався захід, вишикувалися довгі черги бажаючих потрапити на виставку.

Як повідомлялося раніше, Великий скульптурний салон-2011 буде відкритий для відвідувачів з 18 лютого по 12 березня, щодня з 11:00 до 20:00. Вартість квитків - 40 грн., пільгова вартість - 20 грн.

Корреспондент.net