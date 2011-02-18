День Рідної мови

21 лютого, з 15 до 21 години, у Львові Всеукраїнський письменницький марафон «Рідною мовою» об’єднає не лише провідних письменників, але й улюблених співаків та акторів. Вокальна формація «Піккардійська терція», чоловічий октет «Орфей», сестри Горгішелі, Наталка Криничанка, Андрій Бочко, актори Львівського театру імені Леся Курбаса та, дуже імовірно, Тарас Чубай виступатимуть під час письменницького марафону на знак солідарності з письменниками України.

Паралельно марафон відбуватиметься в Ужгороді, Луганську, Дніпропетровську, Кривому Розі.