Концерт на підтримку Жені Ангела за участі кращих фольклорних гуртів

24 лютого в культурно-мистецькому центр НаУКМА відбудеться благодійний концерт за участі кращих фольклорних гуртів України. Захід покликаний підвищити поінформованість якомога більшої кількості людей з метою зібрати кошти на лікування студента Євгена Ангела.

Вартість квитка – 50 грн. Також вітається додаткова пожертва.

Квитки можна придбати в Студентській Колегії НаУКМА (4 корпус, кім. 106), в інших університетах Києва. А також, безпосередньо перед концертом у фойє Культурно-Мистецького центру НаУКМА.

Час: 24 лютого (17.00)

Місце: Київ, вул. Іллінська, 9

Учасники:

Божичі

Вокальна студія Сусани Карпенко

Гуляй город

Кралиця

Кросна

Михайлове чудо

Райгородок

Тарас Компаніченко

ТаРута

Хорея Козацька

Царина

Усі кошти, зібрані від продажу квитків на концерт, будуть передані на лікування Жені Ангела. Детальніше: http://www.helpangel.com.ua