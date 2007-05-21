Кращою монетою України 2006 року визнана монета “Водохреще”

У конкурсі «Краща монета України 2006 року» переможницею стала монета “Водохреще”.

Як передає кореспондент УНІАН, голосування журі конкурсу відбулося сьогодні, 21 травня, в Національному банку України.

На аверсі монет зображена композиція з церковної чаші та українських жіночих прикрас, які тримають голуби, над нею - малий Державний Герб України; під композицією розміщені написи: на монеті з срібла - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ/ 10/ ГРИВЕНЬ/ 2006, позначення металу і його проби - Ag 925, вага в чистоті - 31,1; на монеті з нейзільберу - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ/ 5/ ГРИВЕНЬ/ 2006. На обох монетах розміщені стилізовані крижані гілки з крижинками, а також - логотип Монетного двору Національного банку України.

Друге місце в конкурсі «Краща монета України 2006 року» зайняла монета “15 років Незалежності України”.