Цьогорічний Сорочинський ярмарок відбудеться з 14 по 19 серпня

Цього року Національний Сорочинський ярмарок, який за традицією відбувається поблизу села Великі Сорочинці в Полтавській області, проходитиме з 14 по 19 серпня.

Про це УНІАН повідомили у ТОВ «Сорочинський ярмарок».

За даними товариства, у даний час триває підготовка до проведення ярмарку. Вартість участі у заході коштуватиме промисловим підприємствам від 80 до 200 грн. за 1 кв. м площі на 5 днів разом з внеском до оргкомітету в сумі 350 грн.

Водночас організатори зазначили, що декілька категорій учасників безкоштовно братимуть участь у ярмарку, зокрема, це інваліди та інші соціально незахищені верстви населення.

У Полтавській облдержадміністрації кореспонденту УНІАН повідомили, що керівництво області підготувало лист віце-прем’єр-міністру Віктору СЛАУТІ з проханням посприяти в організації заходу.

Заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Володимир АНДРІЄНКО заявив, що після проведення минулорічного ярмарку від його учасників надійшло близько 70 відгуків і зауважень, які необхідно врахувати цього року.

За його словами, першочергово слід подбати про безперебійне водопостачання та енергозабезпечення, належні умови проживання учасників заходу, поставити сучасні та такі, що відповідають санітарним нормам намети для харчування людей, забезпечити необхідну площу для паркування автомобілів. Також була пропозиція посилити охорону: до цієї справи хочуть долучити ще й слідчих та прокурорів.

Протягом трьох субот перед початком свята планують провести суботники, до яких мають залучитися всі райони області. Цікавою і доречною була пропозиція виготовити за місяць до початку ярмарку путівник, що включить у себе карти транспортних шляхів, телефони необхідних служб, рекламні оголошення тощо.