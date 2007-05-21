У Києві вперше відбувся регіональний конкурс «Москва-Ялта-транзит-2007»

У Києві вперше відбувся регіональний конкурс Міжнародного фестивалю гумору та естрадного мистецтва «Москва-Ялта-транзит-2007».

На конкурс з`їхалися більше 80 талановитих молодих колективів і виконавців зі всієї України, щоб показати свою майстерність у розмовному, музичному, оригінальному й вокальному жанрі.

Суворе жюрі на чолі зі співпрезидентами фестивалю Володимиром Данильцем, Володимиром Мойсеєнком і Михайлом Ашумовим не покидало залу до самої ночі. Проте, як сказала Клара Новікова, не багатогодинний перегляд виявився найважчим, а процедура вибору якнайкращих. «Тут зібралися так багато талановитих хлоп`ят, що зупинитися на комусь одному виявилося украй важко. Приємно, що Київ як і раніше тримає рівень естрадно-циркового мистецтва, зберігаючи й розвиваючи кращі свої традиції». Тому в деяких номінаціях перші премії діставалися відразу декільком лауреатам – у вокальному Ользі Цибульській та Ірині Розенфельд, в оригінальному - шоу-театр Whiteman and Blackman, комік-група «Леди&Джентельментс», групі «Кукли», в розмовному - комік-дуету «Толік й Андрюха».

Але перш ніж оголосити імена кращих, метри естради разом з учасниками відправилися на майстер-клас на теплоході. Валерій Пономаренко ділився досвідом першого побачення зі сцени: «забув слова, пішов, але вчитель випхнув назад на сцену – відразу пригадав все». Клара Новікова пройшла випробування глухонімої (в буквальному розумінні) зали – і з тих пір нічого не боїться, чого і молодим талантам бажає.

Перше бойове хрещення дипломанти й переможці київського конкурсу пройшли на завершальному гала-концерті в Жовтневому палаці мистецтв, де їх колегами стало строге жюрі – Клара Новікова, Аркадій Арканов, Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко, брати Пономаренки та іншими. Тепер у серпні лауреатів чекає фестиваль в Ялті.

Довідка УНІАН. У фестивалі «Москва-Ялта-транзит» беруть участь виконавці і творчі колективи зі всієї Росії і України, що працюють в наступних жанрах: розмовний, музичний, оригінальний, вокальний. Вік учасників -- 14-50 років.