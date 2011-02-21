Сьогодні - Міжнародний день рідної мови

Сьогодні відзначається Міжнародний день рідної мови.

Міжнародний день рідної мови відзначається за ініціативи ЮНЕСКО з 2000 року. Його мета - привернути увагу до підтримки мовного й культурного розмаїття. ЮНЕСКО тлумачить поняття «мова» не лише як засіб для спілкування, але також як культурну спадщину й вираз культурної ідентичності.

Загалом у світі говорять приблизно шістьма тисячами різних мов, стверджують дослідники ЮНЕСКО, але половині усіх мов загрожує зникнення.

За даними ЮНЕСКО, в Україні нараховується 15 мов, які можуть зникнути. Серед них – караїмська, кримськотатарська, урумська, русинська.

Разом зі зникненням мови, зазначають дослідники, втрачається й культурне надбання: забуваються поетичні твори, легенди, приказки та жарти. Серед причин зникнення мов експерти ЮНЕСКО називають війни, депортації, міграцію, а також мовне змішання. Крім того, сучасні технології сприяють посиленому домінуванню окремих великих мов, наприклад, англійської.

З нагоди Міжнародного дня рідної мови сьогодні у Львові понад 50 письменників з різних міст України проведуть всеукраїнський письменницький марафон «Рідною мовою».