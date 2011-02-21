У Львові пройде письменницький марафон «Рідною мовою»

Понад 50 письменників з різних міст України приїдуть до Львова на всеукраїнський письменницький марафон «Рідною мовою».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, в рамках марафону буде – «шість годин прозового та поетичного слова, співу та музики від письменників, поетів та музикантів з усієї України».

Марафон відбудеться 21 лютого, в Міжнародний день української мови, з 15.00 до 21.00 год. у приміщенні великої сесійної зали Львівської міської ради.

Як повідомляють організатори, головне завдання акції – підтримка української мови.

У заході візьмуть участь понад 50 громадських діячів, поетів з різних міст України, серед яких Роман ІВАНИЧУК, Василь ГЕРАСИМ`ЮК, Ігор КАЛИНЕЦЬ, Мар`яна САВКА, Маріанна КІЯНОВСЬКА, Галина ВДОВИЧЕНКО, Людмила ТАРАН, Дмитро та Віталій КАПРАНОВИ, Ніна БІЧУЯ, Андрій СОДОМОРА, Грицько СЕМЕНЧУК, Галина ПАВЛИШИН та інші.

Львів’яни та гості міста зможуть послухати марафон українських письменників завдяки прямій радіотрансляції на площі Ринок.