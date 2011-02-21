У Києві реконструюють Володимирську гірку

Столичний парк «Володимирська гірка» реконструюють найближчим часом. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, в парку планується відтворити «Панораму Голгофа», збільшити кількість альтанок та паркових лав. Крім того, заплановано встановити нові світлові опори та створити ландшафтні композиції.

Як зауважили в прес-службі, сьогодні парк знаходиться у незадовільному стані. Про це свідчать зламані лави, відсутні перила на східцях, не працює система поливу. Парк потребує укріплення схилів, заміни світлових опор та тротуарного покриття. Також необхідно привести до належного стану зелені насадження. Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» запевняє, що вже цього року парк «Володимирська гірка» відповідатиме вимогам європейської столиці.

*** Площа парку «Володимирська гірка» становить 10,6 га. На його території встановлений пам’ятник Володимиру Великому, який є символом хрещення Київської Русі та найчастішим місцем відвідування туристів. Парк також відомий своєю Альтанкою та великою кількістю оглядових майданчиків, з яких відкривається панорама на Дніпро та лівий берег міста. Територіально він знаходиться біля Михайлівського собору та Софійської площі. Поблизу парку розташована велика кількість готелів та пам’яток архітектури, скульптур та інших важливих об’єктів. Також в парку розміщений Київський фунікулер, який є однією з історичних окрас міста.