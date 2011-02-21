За романом Убік Філіпа Діка знімуть фільм

Французький режисер і сценарист, лауреат премії Оскар Мішель Гондрі екранізує культовий фантастичний роман американського письменника Філіпа К. Діка — Убік (Ubik).

Сценарій картини буде близьким до оригінального тексту. Продюсером фільму виступить Стівен Зейлліан (Steve Zaillian), студією виробництва, ймовірно, стане Dreamworks, повідомляє сайт Empire Online.

Гондрі має намір приступити до зйомок Убіка після того, як закінчить роботу над ще одним фільмом. За даними ЗМІ, зараз він знімає анімаційний документальний фільм про лінгвіста й філософа Ноама Хомського.

Роман Убік був вперше опублікований в 1969 році. Він вважається одним з найкращих романів Діка, за творами якого також були зняті фільми Той, що біжить по лезу бритви (Blade Runner, 1982) Рідлі Скотта і Помутніння (Scanner Darkly, 2006) Річарда Лінклейтера. У 2005 році журнал Time назвав Убік в числі ста найкращих англомовних романів, виданих з 1923 року.

Події роману розгортаються в альтернативному 1992 році. До цього часу людство вже побудувало місячні бази. Крім того, на Землі досить часто трапляються телепати. У романі Убік розповідається про те, як у світі майбутнього група людей намагається вибратися з фальшивої реальності, що розсипається у них на очах, і зрозуміти, як вони туди потрапили.

Перша спроба екранізації цієї книги була зроблена ще в середині 70-х років, проте фільм так і не зняли. Сценарій, підготовлений для картини, був опублікований в 1985 році. Ідеї Убіка використовувалися в десятках різних фантастичних фільмів, у тому числі, картинах Мішеля Гондрі Вічне сяйво чистого розуму і Наука сну.

На початку 2010 року в ЗМІ з`явилися чутки про те, що співачка Бйорк (Björk) збирається попрацювати в кіно з Гондрі, котрий раніше зняв для неї сім кліпів і пропонував головну роль у Науці сну. Чи буде Бйорк якось задіяна в Убіку, поки не відомо.

Нагадаємо, що останнім на сьогодні фільмом Мішеля Гондрі є фантастична комедія Зелений шершень, що вийшла на екрани в січні 2011 року.

Корреспондент