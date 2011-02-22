Горбачов: все-таки ми – роси і малороси – один народ фактично

Екс-президент СРСР Михайло ГОРБАЧОВ вважає, що у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «проскакують» антиросійські вислови.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це М.ГОРБАЧОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, оцінюючи політичну еліту України.

«У ЯНУКОВИЧА проскакують антиросійські думки і вислови. Ви навіть не звертаєте на це уваги, так? Яка дрібниця. Ні, ми звертаємо, ми чутливі», - сказав М.ГОРБАЧОВ, не уточнивши, які саме вислови має на увазі.

У той же час, він вважає, що українці є прихильниками демократії. «Все-таки в українців демократична справа іноді доходить до бійки, але вони, втім, прихильники демократії. І я бажаю, щоб так воно і залишалося надалі», - сказав він.

За словами М.ГОРБАЧОВА, він не бачить проблеми в активних політичних процесах, які відбуваються в Україні. «Там, у вас є перипетії, але це, по-перше, свідчить про те, що у вас масив кадрів є резервних. Отож і вибирайте», - сказав він.

Крім того, М.ГОРБАЧОВ відзначив сильний взаємозв`язок між Україною і Росією. «У нас же скільки таких сімей, як моя сім`я, приміром. Раїса (була) українкою, її мати і батько – були українцями. Все-таки ми – роси і малороси – це один народ фактично», - сказав він.

«Але зараз вийшли на те, що хочеться українцям мати свою державу. Я за те, щоб не чіпали їхню державу, щоб вони відчували, що вони, нарешті, добилися», - додав він.

Разом з тим М.ГОРБАЧОВ вважає, що Україна і Росія зближуватимуться по лінії Єдиного економічного простору. «Це ж всім вигідно, і, насамперед українцям, якщо говорити відверто. А якщо українцям вигідно, то й нам має бути вигідно. 70 документів уже було підготовлено, ще при другому Президенті (України – УНІАН). Що таке Єдиний економічний простір чотирьох, тобто три слов`янські країни і Казахстан? Це 80% потенціалу СРСР. Зараз так важливо мати цю вагу. Чи ви збираєтеся воювати? Ні», - сказав М.ГОРБАЧОВ.

«Я думаю, не знайдеться таких покидьків ні серед українців, ні серед росіян, які нацьковуватимуть один на одного, щоб воювати. А в разі чого, тоді треба на лід узимку - кулаками хай поб`ються. Але це безглуздя. Ми повинні йти шляхом зближення і співпраці», - переконаний він.