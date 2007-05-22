Іран опротестував програму Каннського кінофестивалю

Організатори Каннського кінофестивалю включили в конкурсну програму фільм "Персеполь", який дає спотворене уявлення про досягнення великої ісламської революції в Ірані.

Таку заяву, як повідомляє AP, було направлено у французьке посольство в Тегерані урядовою структурою, що відповідає за проведення кінофестивалів.

Як затверджується в посланні, конкурсний показ такої стрічки, поза сумнівом, позначиться на престижі Каннського фестивалю.

У картині, яка є адаптацією графічної новели Марджане Сатрапі, розповідається історія маленької дівчинки, що росте вже після подій ісламської революції в Ірані.

Нагадаємо, що раніше в 2007 році уряд Ірану вже висловлював свій протест з приводу кінопродукції, що спотворює, на його думку, уявлення про історію країни. Йшлося про фільм "300 спартанців", присвяченій знаменитій битві персів з греками у Фермопільській ущелині.

За матеріалами Lenta.ru