У Києві відбудеться фестиваль ”Відкрита ніч”

У ніч з 23 на 24 червня у Києві на Андріївському узвозі, на оглядовому майданчику гори Уздихальніци поряд із замком Річарда, відбудеться кіно-відеофестиваль "Відкрита ніч. Дубль 11".

Мета фестивалю - ознайомлення цінителів українського кіно з найцікавішими зразками професійних, дебютних й альтернативних кіно-, відеоробіт вітчизняних кінематографістів за останній рік.

Переможців фестивалю визначатиме представницьке жюрі з числа відомих українських діячів культури й мистецтв, журналістів. Незмінний арт-директор фестивалю - режисер Михайло Ільєнко.

Програма фестивалю як і минулого року транслюватиметься у прямому ефірі Першого національного телеканалу.

За матеріалами Подробиць