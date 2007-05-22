Каннський кінофестиваль досяг екватора

Свого екватора досяг 60-й Каннський фестиваль, який проходить на півдні Франції. У рамках основної конкурсної програми на сьомий день роботи кінофоруму буде показано три картини.

З особливою цікавістю очікується демонстрація нового фільму відомого американського режисера Квентіна Тарантіно "Непіддатливий смерті". Стрічка в скороченій версії і в незвичайному форматі – спільно з картиною Роберта Родрігеса "Планета страху" – недавно вийшла в прокат у США, проте не одержала широкого визнання.

Сьогодні також демонструються картини американського режисера Джуліана Шнабеля "Скафандр і метелик" і мексиканського майстра Карлоса Рейгадаса "Беззвучне світло". Вона стане 13-м фільмом у конкурсній програмі фестивалю, що включає 22 стрічки.

За матеріалами ІТАР-ТАРС