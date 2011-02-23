23 лютого в історії

У 1863 році англійські мандрівники оголосили про відкриття ними джерел річки Ніл.

Ширина долини змінюється від 1-3 км на півдні до 20-25 км на півночі. Нижче Каїра річище розширюється і переходить у багаторукавну дельту площею приблизно 24 тис. кв. км.. Сточище Нілу охоплює 3,254,555 км², близько 10% площі Африки. Ніл незвичайний тим, що свою останню притоку (Атбара) отримує на півдорозі до моря. З цієї точки і далі на північ, Ніл зменшується через випаровування.

В 1874-му англійський майор Волтер Вінгфілд запатентував нову гру на свіжому повітрі, яка нині усім відома як теніс.

В Україну теніс завезли англійські купці, які в 1890 році створили тенісні клуби в Одесі і Таганрозі; згодом теніс поширився і по інших містах України, а в 1913-му відбулися тенісні змагання у Києві. У 1920-их роках відбулися спершу показові тенісні матчі в Одесі, з 1930-го року розпочалися змагання за першість України; їх продовжують і після 1945 року в категоріях командної першості, особистої — чоловіків, жінок, змішаних пар; влаштовуються також зимові змагання, змагання молоді тощо.

1886 рік - американець Чарльз Холл електролітичним методом отримав алюміній.

Алюміній — хімічний елемент III групи періодичної системи, його атомний номер 13, відносна атомна маса 26,9815. В природі існує єдиний стабільний ізотоп 27Al. Третій за вмістом елемент (і найпоширеніший метал) земної кори, що становить приблизно 8% від її маси. Назва алюміній походить від слова alumen (галун), яке в свою черу виникло по Ісідору (VII ст. до н. е.), в зв`язку з застосуванням цієї речовини в якості протрави для фарбування.

1881-й - у Самарі почали виробництво "Жигулівського пива".

1997 року науковці з Едінбурга (Шотландія) повідомили, про успішне здійснено клонування дорослої вівці.

Ягня, народжене в липні попереднього року від сурогатної матері, було назване Dolly і його генетичний код повністю відповідав коду рідної матері. Овечка прожила до лютого 2003 року.

В цей день народилися:

В 1920-му - Борис Некрасов, російський письменник

В 1929 році народився Алексій II (Олексій Рідігер), російський церковний діяч, патріарх Московський і всієї Русі (РПЦ) у 1990-2008 роках.

Одразу після смерті патріарха у 2008 році , Законодавчі збори Карелії прийняли рішення про перейменування одного з островів Валаамського архіпелагу в Ладозькому озері в острів патріарха Алексія II. Ініціатива перейменування острова належить опікунській раді ставропігіального Валаамського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря, священноархімандритом якого був покійний патріарх. Алексій II неодноразово приїжджав в Карелію, і вніс значний внесок у зміцнення православ`я в північному краю і відродження Валаамськой обителі

1944 рік - Олег Янковський, російський актор (фільми :"Служили два товариші", "Той самий Мюнхгаузен", "Закоханий за власним бажанням").

Знявся у понад 100 картинах. Народний артист СРСР, лауреат Державних премій СРСР і РФ, почесний президент Сочинського кінофестивалю "Кінотавр". За великий внесок у розвиток театрального мистецтва і багаторічну плідну діяльність нагороджений російськими орденами "За заслуги перед Вітчизною" IV, III і II ступенів.

1947-й - Валерій Пустовойтенко, український політик, прем`єр-міністр України (1997-99 рік).

1954 року народився Віктор Ющенко, президент України (2005-2009 рік).

Голова партії "Народний союз "Наша Україна”. Був головою Національного банку (1993-1999 рік ) та прем`єр-міністром (1999-2001 рік)

ТСН