Діма Білан сподівається стати першим артистом-космонавтом

Популярний співак Діма Білан зібрався летіти до зірок як космічний турист. Його продюсер Яна Рудьковська підтвердила цю інформацію і повідомила, що Діма не тільки хоче відвідати навколоземну орбіту, а й заспівати там.

Зараз артист збирає гроші на свою більш ніж витратну мрію. Білану доведеться заплатити за задоволення 20 мільйонів доларів. Діма собі багато в чому відмовляє, пам`ятаючи про головну мету і фантазуючи на тему того, як полетить у космос. А Яна Рудьковська сподівається, що Білан стане першим артистом-космонавтом.

Раніше Білан вже неодноразово заявляв в інтерв`ю про свій інтерес до вищих сфер. "Мені б хотілося більше дізнаватися про космос і більше говорити про нього, - зізнався Діма. - Я, до речі, підписаний на всі розсилки BBC на цю тему - настільки мені це цікаво".

ТСН