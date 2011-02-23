Емінем набрав мільярд переглядів на YouTube

Американський репер Емінем став третім в історії виконавцем, загальна кількість переглядів відеороликів якого на YouTube досягла мільярда переглядів, повідомляє Billboard.

За даними компанії Famecount.com, що відстежує статистику популярності зірок шоу-бізнесу в соціальних мережах, 21 лютого 2011 загальна кількість переглядів кліпів Емінема на YouTube досягла одного мільярда 163 тисяч 659.

Згідно з підрахунками Famecount.com, найближчим часом Емінем також може обігнати Lady Gaga і стати найпопулярнішим музикантом у мережі Facebook.

Емінем став одним з найуспішніших виконавців 2010 року. Його останній диск Recovery розійшовся по світу накладом майже в шість мільйонів копій і отримав премію Греммі як найкращий реп-альбом.

Що стосується клубу мільярдерів YouTube, за даними Famecount.com, туди незабаром може потрапити поп-співачка Ріанна.

Нагадаємо, в кінці жовтня минулого року американська співачка Lady Gaga набрала один мільярд переглядів на відеохостингу YouTube.



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