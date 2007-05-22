Ющенки поклали квіти до Монументу Слави в Каневі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО поклали в Каневі квіти до Монументу Слави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у церемонії також узяли участь заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР, голова Національної ради з питань культури й духовності при Президентові Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, представники місцевої влади Канева й Черкащини, громадські та політичні діячі.

Присутні вшанували пам’ять полеглих героїв хвилиною мовчання.

Після цього президентська родина з дітьми відвідала Успенський собор. Молебень провів архієпископ Черкаський і Канівський СОФРОНІЙ. Глава держави ознайомився з ходом реставрації храму та подарував собору ікону.

Цього року в соборі планують поміняти дах і покрівлю, впорядкувати фасад, облаштувати підлогу тощо. На роботи має бути виділено понад 4 млн. грн., зазначили в прес-службі.

***Успенський собор закладено в 1144 році Київським князем Всеволодом-Кирилом Ольговичем. У храмі в 1861 році з 20 до 22 травня стояла домовина з тілом Тараса Шевченка.

У 1990 році собор передали громаді Української православної церкви.