Анджей Вайда навчить молодих українських режисерів знімати кіно

Легендарний польський режисер Анджей Вайда запропонував міжнародному добродійному фонду “Україна 3000”, який очолює дружина Президента Катерина Ющенко, співпрацю у навчанні молодих українських кінорежисерів.

Під час Каннського кінофестивалю Катерина Ющенко й гендиректор міжнародного кінофестивалю Молодість Андрій Халпахчі зустрілися з представниками Польського інституту кінематографії. Поляки розповіли, яку законодавчу базу та інфраструктуру створила їх країна для розвитку кіноіндустрії.

Анджей Вайда, який представляв Польщу на кінофестивалі, запропонував допомогти саме з навчанням молодих кінематографістів.

Режисер Анджей Вайда очолює Міжнародну школу кінорежисерів у Польщі. За свою творчість він одержував Оскара, Сезар, Фелікс та інші міжнародні кінопремії.

За матеріалами Корреспондент