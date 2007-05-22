Карловий міст у Празі відреставрують протягом 10 років

У липні нинішнього року планується почати ремонт знаменитого празького Карлового моста, повідомляє радіостанція Cesky Rozhlas.

До робіт з реставрації архітектурного пам`ятника чеської столиці приступлять після торжеств, приурочених до 650-ліття від початку його будівництва.

Міст одержить нову гідроізоляцію, покращену систему витяжки і газове освітлення. Будуть відновлена мостова і кам`яні поручні. Очікується, що роботи з реконструкції покриття моста займуть близько півтори роки, а кам`яної частини - до десяти років. Кожна ділянка поручнів буде уважно досліджена фахівцями, які визначать, чи можливо його зберегти й очистити, або буде потрібна повна заміна.

Усі роботи на Карловому мості проводитимуться поступово, щоб зберігалася можливість пересування ним. Передбачається, що загальні витрати складуть більше 100 мільйонів крон (більше 4,8 мільйонів доларів).

Нагадаємо, кам`яний міст через річку Влтаву був закладений Карлом IV дев`ятого липня 1357 року. Спочатку він називався Празьким, але в 1870 році одержав назву на честь засновника. На сьогоднішній день Карловий міст, на якому розташовано 30 скульптур, є єдиним у своєму роді витвором середньовічного мистецтва.

За матеріалами Lenta.ru