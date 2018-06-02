Кінопрем’єри напередодні Оскара

Новий кінотиждень напередодні церемонії кінонагород Оскар, що відбудеться 27 лютого в Лос-Анджелесі, покаже українським глядачам двох фільм-номінантів на премію – біографічну драму "Промова короля" і кінокартину режисера українського походження Лізи Холоденко "Дітки в порядку". Також в кінопрокат виходять фантастичний екшн "Я номер чотири", анімація "Гномео і Джульєта" і дві романтичні комедії.

"Промова короля"(The King`s Speech) – біографічна драма Томаса Хупера про британського короля Георга VI, що намагається позбутися від нервового заїкання. Чого він тільки не робив і до кого тільки не звертався, але позбутися від ганебного для короля невміння красномовно говорити, так і не вийшло. Та тут на допомогу Георгу приходить неортодоксальний логопед, якому судилося спочатку допомогти королю, а потім і стати для нього справжнім другом…

Головні ролі у фільмі виконали Колін Ферт, Джеффрі Раш і Хелен Бонем-Картер. "Короля" вже сміливо можна називати рекордсменом цього року – кількість його номінацій на Оскар 12, також у списку нагород Золотий глобус і 7 премій Британської кіаноакадемії, котрі включать у себе нагороди за найкращу режисерську роботу, найкращий сценарій та найкращий акторський склад.

"Дітки в порядку" – нестандартна історія про життя нестандартної сім`ї. Лесбійська пара Нік і Джун ростять двох підлітків, що з`явилися на світ шляхом штучного запліднення. П`ятнадцятирічний Лейзер умовляє старшу сестру Йоні допомогти йому відшукати їхню біологічного батька. Хлопчикові дуже бракує справжнього чоловічого спілкування. І Йоні обіцяє допомогти братові. Новий татко вирішує позалицятися до однієї з "матусь", і як знайомство дітей з батьками, так і знайомство самих батьків, обертається чергою безглуздих, смішних, а іноді й сумних ситуацій.

Тут у головних ролях побачимо Джуліанну Мур, Марка Руффало і Аннет Біннінг. Режисером кінокартини стала американка з українськими коренями Ліза Холоденко, відома за серіалами "Клієнт завжди мертвий" і "Забійний відділ". Історія носить частково біографічний характер – сама Холоденко теж лесбіянка і виховує зі своєю супутницею життя сина, що народився внаслідок штучного запліднення.

Майкл Бей, режисер трилогії "Трансформери" і трилера "Амрагеддон", подарує глядачам свою нову роботу, в якій виступив продюсером, – фантастичний екшн "Я номер чотири". Головні ролі у фільмі виконали Алекс Петтіфер, Тімоті Оліфант і Тереза Палмер. Режисером кінокартини виступив Д.Дж.Карузо, що прославився молодіжним трилером "Параноя".

"Я номер чотири" – екшн на популярну американську тему Aliens walk among us («Прибульці серед нас»), розповідає історію звичайного на вигляд підлітка Джона Сміта. Насправді, Джон, як і його батько Генрі – який і зовсім йому не батько, а так, захисник з рідної планети – прибульці-лорріанці, планета яких була захоплена і знищена могі, ще однією інопланетною расою. Всього біженців було дев`ять. Живими залишилося лише шестеро – могі почали винищувати лорріанців за порядковими номерами, з яким ті прибули на Землю. Перших три номери вже вбиті, а Джон – номер чотири. Але як врятуватися від небезпеки, якщо ти хай і маєш надприродні здібності, але все одно просто підліток?

"Звідки ти знаєш" – нова романтична комедія за участю Джека Ніколсона, Різ Уізерспун, Пола Радда і Оуена Уілсона. Вона розповість історію бейсболістки Лізи, що розривається між нелегким вибором – йти проти стереотипів або просто бути щасливою поряд з людиною, що у всьому розуміє тебе.

Стрічка ставить глядачам запитання – звідки знати, що перед вами саме та людина і що це справді любов?

"Гномео і Джульєта" – анімаційна прем`єра від студії Disney, що розповідає сучасну інтерпретацію п`єси Шекспіра про двох закоханих, що належать до ворогуючих кланів. Щоправда, тепер дія відбувається не у Вероні і навіть не з людьми, а з… гномами. Мультфільм виходить у 3D-форматі.

В оригіналі персонажів озвучили Джейсон Стетхем, Емілі Блант, Джеймс МакЕвой і Майкл Кейн.

Катерина Зінов’єва