Букмекери назвали фаворитів премії Оскар

Букмекерські контори активно приймають ставки на присудження золотих статуеток Оскар. Лідери перегонів - фільми Король каже! і Соціальна мережа.

Шанси цих двох фільмів у боротьбі за титул найкращого фільму року комерційні експерти оцінюють як п`ятдесят на п`ятдесят.

Одне з найавторитетніших онлайнових букмекерських агентств Bet365 рекомендує ставити на Король каже!. Там стверджують, що отримати Оскара може стрічка з справжніми пристрастями і справжніми героями. Очікується, що за кожні поставлені на неї чотири долари можна зняти шість. Саме агентство позиціонує себе як "найбільш конкурентне у світі за прогнозами".

Інший учасник на ринку інтернет-ставок Unibet поки рекомендує своїм клієнтам головного суперника фільму Король каже! - драму про створення Facebook і зародження покоління 20-річних мільярдерів Соціальна мережа. Unibet вважає, що кожен поставлений на Соціальну мережу долар може принести улов у 50 центів.

Ті, що ставлять на Фінчера, мотивують свій розрахунок тим, що академіки все-таки патріотично виберуть вітчизняне, а не іноземне, а також щоб сподобатися молоді, щоб не виглядати маргіналами в очах користувачів інтернету.

"Кого хвилюють чиїсь королі?", - зазначив один з американських учасників дискусії.

Хто буде найкращим режисером року - Фінчер або Хупер - також залишається поки під питанням. Ті, хто впевнені у перемозі Короля, вважають, що творець Соціальної мережі може отримати статуетку як втішний приз. Хоча академіки досить рідко поділяють нагороди за найкращий фільм і найкращу режисуру.

Найкращим актором року за всіма прогнозами стане Колін Ферт з Король каже!. Тому й виграш буде майже нульовим - Unibet обіцяє не більше п`яти центів на кожен долар. Букмекерське агентство William Hill навіть оголосило, що не приймає ставок на Ферта.

У категорії Найкраща акторка головними претендентами вважаються Наталі Портман з фільму Чорний лебідь Даррена Ароноффскі й Аннет Бенінг з комедії Лізи Холоденко Дітки в порядку. Шанси Портман оцінюються приблизно в 70 проти 30.

Як, втім, і за дуже передбачувану перемогу анімації Історія іграшок-3 Лі Анкріч, що підкорила світ.

Найбільш спекулятивним виглядає ринок ставок на іноземне кіно, зняте не англійською мовою - для американців це як кіт у мішку: ніхто його не бачив, але допускає, що суддівство буде неупередженим.

Вісімдесят третя церемонія вручення нагород Американської академії кіномистецтва відбудеться 27 лютого 2011 року (в ніч на 28 лютого за київським часом) на сцені театру Kodak у Лос-Анджелесі.

25 січня був оприлюднений короткий список номінантів на Оскар. Лідером за кількістю номінацій стала британська історична драма Король каже! (The King`s Speech), яка претендує на 12 золотих статуеток.

Нагадаємо, що в 2010 році тріумфатором церемонії Оскар став фільм про американських саперів в Іраку Повелитель бурі режисера Кетрін Бігелоу, що узяв шість золотих статуеток, у тому числі і в головних номінаціях - Найкращий фільм і Найкращий режисер.

РИА Новости

