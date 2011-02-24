Спілка письменників на знак протесту закриває своє приміщення

Народний депутат України, голова Спілки письменників України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ заявляє про закриття у березні приміщення Спілки на знак протесту проти дій влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Кіровограді.

«Прийнято рішення на весь березень закрити будинок Спілки письменників України на замок. З бюджету на її утримання не виділяється жодної копійки. Крім того, арештовано рахунки всіх підприємств, які орендують деякі приміщення Спілки, щоб вони не змогли з нами розрахуватись», заявив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Депутат підкреслив, що члени Спілки змушені вдатись до такого кроку на знак протесту проти дій влади.

«Хто, як не письменники, повинні виступити рушійною силою опозиції?!», - переконаний він.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ згадав, як Віктор ЯНУКОВИЧ ще до початку свого президентства говорив про наявність потенційного покупця приміщення Спілки письменників України.