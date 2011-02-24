Усі громадські пляжі Криму цього року будуть безплатними

Усі громадські пляжі Криму цього року будуть безкоштовними для входу відпочивальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр ЛІЄВ сьогодні під час Hospitality Industry Forum 2011.

«Прийнято цілий ряд нормативних документів, які врегулювали, що таке пляжі, як працювати з пляжними територіями. На рівні закону було прийнято доступність пляжу. Цього року всі громадські пляжі Криму будуть доступними. Пляжів в оренді у нас уже не буде. Це врегульовано на рівні закону України. Хоча ще залишається особливий режим на пляжах санаторіїв і пансіонатів. А от пляжі громадські, комунальні будуть безкоштовними для входу», – сказав він.

За даними О.ЛІЄВА, з початку цього року Крим відвідало 80 тисяч туристів. При цьому заповнюваність кримських готелів узимку становить 30-32% залежно від дня тижня, тоді як у 2010 році заповнюваність ледве перевищувала 20%. Водночас у липні-вересні заповнюваність готелів Криму становила в середньому 78%.

Перший заступник міністра курортів і туризму АРК відзначив, що цього року Крим планує прийняти близько 6 млн. туристів (у 2010 році Крим прийняв 5 млн. 719 тис. туристів).

О.ЛІЄВ також відзначив, що для поліпшення сполучення між Сімферополем і Ялтою куплено нові тролейбуси. «Ми купили 60 нових тролейбусів. Це теж важлива складова, оскільки від Сімферополя до Ялти на громадському транспорті дістатися можна лише тролейбусним сполученням. Це нові комфортабельні тролейбуси з телевізорами, європейського рівня, навіть бізнесменові у ньому буде не соромно проїхати», – повідомив він.