Джона Гальяно затримали за антисемітські висловлювання

Дизайнера модного дому Christian Dior Джона ГАЛЬЯНО було затримано в Парижі, повідомляє «Газета.ру».

За інформацією французької поліції, модельєра було заарештовано за антисемітські висловлювання й «дрібне хуліганство». Згідно з повідомленням, головний дизайнер дому Dior образливо звернувся до пари, яка сиділа за столиком кафе в паризькому кварталі Маре.

«На даний момент ми не знаємо, що спонукало його звернутися до пари», – коментують поліцейські інцидент.

Поки офіційних звинувачень до модельєра не надходило, таким чином на даний момент 50-річного Дж.ГАЛЬЯНО відпущено з-під арешту.