Українські поетки вшанували Лесю Українку своїми віршами

Сьогодні в Києві, біля пам`ятника Лесі Українці відбулись урочисті читання до Дня народження письменниці. Твори Українки та свої тексти читали сучасні поетки — Наталка Позняк-Хоменко, Ірина Шувалова, Богдана Матіяш, Олена Максименко, Світлана Богдан, Катерина Луганська, Карина Тумаєва, Оксана Яблонська та Олена Степаненко. Цікаво, що серед спадщини класика поетки повибирали для декламації не лише найбільш інтимні й модерні поезії, як варто було б чекати від представників “сучукрліту”, а й відносно хрестоматійні, “революційні” вірші.

Попри доволі холодну і сніжну погоду, акція викликала інтерес перехожих, багато з яких зупинялися, слухали поезію, сперечалися щодо справжнього прізвища Лесі Українки, а один чоловік навіть прийшов з агітаційним плакатом антихристиянського характеру.

Ведучі акції — письменники і керівники видавництва “Зелений пес” брати Капранови — іронічно нагадали про обіцянку влади гучно відзначити стосорокаріччя письменниці та висловили надію хоча б на нормальне перевидання її творів. А один з організаторів, Сергій Пантюк, який представляв видавництво “Смолоскип”, запевнив, що подібні заходи на вшанування найкращих авторів української літератури триватимуть.

Олег Коцарев