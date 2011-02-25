Кулиняк пообіцяв не віддавати Софію Київську Московському патріархату

Національний музей “Софія Київська” не буде передано у власність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр культури і туризму України Михайло КУЛИНЯК заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Це (“Софія Київська” – УНІАН) є пам’ятка архітектури, яка входить до спадщини ЮНЕСКО. Я не бачу жодних передумов щодо цих побоювань”, - сказав М.КУЛИНЯК.

Коментуючи чутки про те, що вже на Великдень у “Софії Київській” правитимуть службу представники УПЦ МП, М.КУЛИНЯК зазначив, що у попередні роки у виняткових випадках у “Софії Київській” правились богослужіння.

“Але щодо передачі - на сьогодні це питання не розглядається”, - наголосив міністр.