У Києві відбувся фестиваль Лінія іспанського кіно

У Києві з 21 по 25 лютого проходив традиційний фестиваль Лінія іспанського кіно.

Фільм-відкриття - нова режисерська робота Антоніо Бандераса Літній дощ. На фестивалі також представлені фільми: Бентежна Анна від автора бестселера Люсія та Секс Хуліо Медема, Діра Карлоса Мартіна Феррера і Хребет диявола - перша стрічка містичної трилогії славетного Гільєрмо Дель Торо (Лабіринт Фавна, 3993 - реліз у 2009 році), повідомив Артхаус Трафік.

Літній дощ - стрічка повертає глядачів у Малагу 1970-х років. Це історія становлення 18-річного Мігеліто, що вирішив стати поетом після прочитання Божественної комедії Данте. Разом із друзями він переживає перші випробування дорослішання. Вони безтурботно насолоджуються літом, як раптом життя завдає їм важкі удари.

У фільмі режисер прагне показати всі труднощі дорослішання: конфлікт батьків та дітей, нескінченні бійки за місце під сонцем і перше кохання.

Діра - Мігель, сорокарічний чоловік, одного разу приходить до тями і розуміє, що знаходиться в темному колодязі, викладеному цеглою. Усе, що він має – відро та ковдру. Чоловіка кинули у яму два викрадачі, які лише зрідка кидають Мігелю цигарку, шматок сиру або свічу. Крім того, вони періодично фотографують чоловіка. Він не знає, скільки часу знаходиться в колодязі та не може пояснити, чому він тут. І тільки згодом з`ясовується, що він дуже добре знає своїх викрадачів.

Бентежна Анна - екскурс у глибини підсвідомості дівчини в період з 18 до 22 років. Глядач проходить крізь сторінки її життя в зворотному відліку 10, 9, 8, 7...0... немов під час гіпнотичного сеансу, впродовж якого Анна доводить, що вона не така як усі. Вона проживає життя молодих дівчат, які колись трагічно загинули у віці до 22 років і тепер поселилися в проваллі її пам`яті.

Фільм-учасник конкурсної програми II міжнародного кінофестивалю в Римі.

Хребет диявола - громадянська війна в Іспанії. Уночі на притулок падає бомба, і, не вибухнувши, застряє в піску посередині подвір’я. Цієї ж ночі із сиротинця зникає малюк. Згодом по притулку починають ходити чутки про привид зниклого. Тепер його називають "тим, хто зітхає". Неприкаяна душа блукає притулком, намагаючись про щось застерегти живих. У неї тепер одна надія - 12-річний Карлос, який після смерті батька потрапляє до цього ж притулку. Карлос досліджує страшні таємниці школи та одного разу зустрічається віч-на-віч з "тим, хто зітхає".

Корреспондент.net