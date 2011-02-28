Україну на Євробаченні представлятиме Міка Ньютон
09:17, 28 лютого 2011Культура
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На другому місці у фіналі - Злата Огнєвич
Фінал відбору учасника від України на пісенний конкурс «Євробачення» завершено. Ім`я переможниці в прямому ефірі Першого національного телеканалу оголосив Савік Шустер.
Переможця з 19 учасників фіналу визначали шляхом смс-голосування (45% голосів), інтернет-голосування (10%) та голосами журі (45%). У сумі найбільшу кількість балів отримала Міка Ньютон. На другому місці виявилась Злата Огнєвич, на третьому - Джамала.
Переможниця виконала пісню "Ангели", з якою і поїде на "Євробачення" в Дюссельдорф у травні ц.р.
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