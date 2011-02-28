Україну на Євробаченні представлятиме Міка Ньютон

Фінал відбору учасника від України на пісенний конкурс «Євробачення» завершено. Ім`я переможниці в прямому ефірі Першого національного телеканалу оголосив Савік Шустер.

Переможця з 19 учасників фіналу визначали шляхом смс-голосування (45% голосів), інтернет-голосування (10%) та голосами журі (45%). У сумі найбільшу кількість балів отримала Міка Ньютон. На другому місці виявилась Злата Огнєвич, на третьому - Джамала.

Переможниця виконала пісню "Ангели", з якою і поїде на "Євробачення" в Дюссельдорф у травні ц.р.