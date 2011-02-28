Солдатенко знову очолив Інститут національної пам’яті

Кабінет міністрів призначив Валерія СОЛДАТЕНКА директором Українського інституту національної пам’яті.

Відповідне розпорядження №146 від 14 лютого розмішено на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ 9 грудня 2010 року ліквідував Український інститут національної пам’яті, який мав статус президентської структури, а 23 лютого 2011 року звільнив Валерія СОЛДАТЕНКА з посади голови цього інституту.

12 січня 2011 року Кабінет міністрів своєю постановою утворив Український інститут національної пам’яті як науково-дослідну установу, що перебуває в управлінні уряду.