28 лютого в історії

У цей день 1066 року відкрилося Вестмінстерське абатство.

Вестмінстерське аббатство — готична церква у Вестмінстері, (Лондон), на захід від Вестмінстерського палацу. Сьогодні знаходиться у виключній власності британської монархії. Традиційне місце коронації монархів Великобританії і захоронень монархів Англії.

В 1716 році почалася експедиція російського капітана Біловича-Черкаського на Каспій, у результаті якої було складено першу карту Каспійського моря.

Каспійське море - найбільше безстічне озеро на Землі у Євразії: його водоймище на території Росії, Казахстану, Туркменістану, Азербайджану і Ірану. Каспійське море має численні острови, близько 50 великих і середніх островів загальною площею приблизно 350 квадратних кілометрів.

Флора і фауна Каспію досить бідні по видовому складу, але значні по біомасі. У Каспії мешкає більше 500 видів рослин і 854 виду риб і тварин, різноманітних по своєму походженню.

1732 рік — у Петербурзі відкрився Кадетський корпус — перший у Росії військовий (сухопутний) навчальний заклад.

В Росії кадетський корпус вперше було засновано по ініціативі генерал-фельдмаршала Мініха в 1732 році. Він подав на затвердженння імператриці Анні Іоанновні план облаштування першого військово-навчального закладу в Росії "Корпуса кадет". Учні Кадетського корпусу, носили військову форму і проходили строєве навчання. Кілька козацьких Кадетських корпусів утримувались на кошти видані із військових капіталів; вони були доступні для дітей всіх козаків, але першість при зарахуванні надавалась дітям офіцерів, чиновників і дворян.

1940-го радянський льотчик-випробувач Володимир Федоров здійснив перший у світі політ на ракетопланері з рідинно-реактивним двигуном.

В 1955-му відбулося урочисте відкриття трансконтинентальної залізниці Ханой—Пекін—Москва—Берлін.

1975 року сталася найжахливіша катастрофа в історії лондонського метро: состав із шести вагонів о 8.30 на повному ході врізався в тупик, загинуло 35 осіб.

1984-й — Майкл Джексон виграв майже всі нагороди "Греммі"— вісім, чим установив своєрідний досі неперевершений рекорд.

28 березня 2010 року закінчилася XXI Зимова Олімпіада у Ванкувері. На жаль, українські спортсмени не здобули жодної медалі.

Народилися:

У 1824-му - Чарльз Блонден, французький акробат, який 30 червня 1859 року першим у світі пройшов по тросу над Ніагарським водоспадом.

1958-го — Лілія Сандулеса, українська естрадна співачка, народна артистка України .

1972 рік —Юрій Гунько, український хокеїст.

Наразі виступає за клуб "Сокіл", капітан команди. Гравець національної збірної України, у складі якої провів 146 матчів (9 голів, 36 передач).

1979 року народився Андрій Несмачний, український футболіст, гравець клубу "Динамо" (Київ}.

У національній збірній дебютував 26 квітня 2000 року у матчі Болгарія - Україна. Один з найсильніших лівих оборонців українського футболу за всі роки. Учасник чемпіонату світу з футболу 2006-го. У березні 2009 року заявив про завершення кар`єри у національній збірній — гравець пояснив це тим, що хоче більше часу приділяти сім`ї і зосередиться на виступах за клубі.

ТСН