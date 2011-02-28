У Черкасах встановлять 15-метровий сонячний годинник
16:50, 28 лютого 2011Культура
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У Долині троянд
У Черкасах у Долині троянд встановлять 15-метровий сонячний годинник.
Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу дизайну міського середовища та реклами Черкаського міськвиконкому Оксана ПОЛІЩУК, сонячний годинник представлятиме собою циферблат діаметром близько 15 метрів, з елементами кованого декору. Нині розробляється дизайн і оформлення самого сонячного годинника, на якому в обов’язковому порядку буде присутня символіка міста. В Черкаському міськвиконкомі хочуть зробити цей годинник місцем зустрічі для закоханих пар, які призначатимуть біля нього побачення.
Подібні годинники встановлені у багатьох містах України, черкаський же вирізнятиметься своєрідним дизайном.
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