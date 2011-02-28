«Нова деґенерація» повернулася в новому жанрі

У п’ятницю, 25 лютого, у київській книгарні «Є» відбувся творчий вечір, присвячений 20-літтю легендарного літгурту «Нова деґенерація».

Учасники «Нової деґенерації» – Іван Андрусяк, Степан Процюк та Іван Ципердюк – починали як поети, одначе з усіх трьох тільки Іван Андрусяк і далі пише й публікує вірші, тоді як Степан Процюк з 2000 року перейшов на прозу (він автор п’яти романів, двох книг повістей, трилогії для підлітків, а також трьох книжок есеїстки), а Іван Ципердюк є одним з найвідоміших журналістів на Прикарпатті.

З середини 1990-х рр. «нові деґенерати» не проводили спільних акцій, і щойно за двадцять років їх знову об’єднав новий літературний жанр – есей. Так, письменники презентували нові книжки, що побачили світ у видавництві «Грані-Т», у єдиній в Україні есеїстичній серії «De profundis»:

– «Дуби і леви» Івана Андрусяка (2011);

– «Аналіз крові» Степана Процюка (2010);

– «Подорож крізь туман» Івана Ципердюка (2010).

Відтак розмова поступово перейшла в дискусію навколо наріжних літературознавчих питань – межі есею як жанру чи навіть окремого виду літератури, спокус і небезпек зміни «літературної спеціалізації», поняття літературних поколінь і «батьків» у літературі тощо.

Цією презентацією літгурт «Нова деґенерація» і видавництво «Грані-Т» розпочали всеукраїнський тур «Грані есеїстики», у рамцях якого також пройдуть заходи у Львові, Тернополі, Ужгороді, Чернівцях, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Черкасах, Харкові й Донецьку. Завершить тур презентація в Івано-Франківську – «рідному місті» «Нової деґенерації».

Ольга Купріян