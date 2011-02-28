Фельдман: Шевченківська премія Шкляреві – прикре непорозуміння

Присвоєння літературної премії ім. Т.Шевченка Василеві Шкляреві за твір «Чорний ворон» - прикре бюрократичне непорозуміння.

Таку думку висловив УНІАН народний депутат, президент «Асоціації національно-культурних об`єднань України» Олександр Фельдман.

За словами О.Фельдмана, в тому, що вища національна премія в галузі літератури дісталася авторові твору, в якому принижується національна гідність представників окремих народів і розпалюється міжнаціональна ворожнеча, – немає провини ні України, ні української літератури.

«Гадаю, як і в кожній бюрократичній організації, – каже народний депутат, – у Комітеті з присвоєння цієї премії, що є структурним підрозділом Державного управління справами, мала місце елементарна бюрократична халатність, а саме – ніхто не спромігся уважно прочитати цю книжку. Інших пояснень тому факту, що високу премію одержав автор, котрий вважає Крим і Донбас раковими пухлинами, і твір, який не можна назвати інакше, ніж «літературна тягнибоківщина» знайти важко», – вважає О.Фельдман.

На його думку, не тільки представникам національних меншин України, але і багатьом європейським політикам сьогодні хотілося б почути офіційні роз`яснення з цього приводу з боку Комітету Національної премії ім. Т.Шевченка.

Також нардеп вважає, що оскільки премію вже присуджено, «організаторам нагородження потрібно тепер подумати над тим, як коректно провести процедуру нагородження, не посилюючи конфліктну ситуацію. Хай заразом подумають над тим, як не допустити попадання цієї «творчості» в бібліотеки й школи за рахунок держбюджету. На місці автора було б етично не з`явитися на вручення премії, щоб остаточно не дискредитувати Україну», – вважає Фельдман.

Як повідомлялося, 10 лютого 2011 р. лауреатом Національної премії України ім. Т.Шевченка в галузі літератури став автор твору «Залишенець. Чорний ворон» Василь Шкляр. Твір відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії – боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади в 1920-х роках. Головний герой роману – холодноярський отаман на прізвисько Чорний Ворон – воює проти більшовиків, які окупували Україну й запроваджують у ній свій лад...

Дипломи й почесні знаки лауреатам Національної премії вручаються Президентом України під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка. Грошова винагорода за Шевченківську премію складає 260 000 грн.