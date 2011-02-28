Вибір представника на Євробачення буде переголосований

3 березня на Першому національному телеканалі відбудеться переголосування за фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2011».

Як повідомляє прес-служба Національної телекомпанії України, 1 березня 2011 року, об 11.00 відбудеться брифінг генерального директора Національної телекомпанії України Єгора БЕНКЕНДОРФА на тему національного відбору на «Євробачення».

У телекомпанії заявляють, що телеканал провів фінал національного відбору на конкурс «Євробачення» чесно і прозоро, відповідно до міжнародних правил і вимог.

«Після проведення фіналу національного відбору громадськість неоднозначно сприйняла підсумкові результати. Надходить безліч звернень глядачів, в яких ставляться під сумнів результати фіналу національного відбору», - наголошується в повідомленні.

«Перший Національний проти будь-яких спекуляцій щодо «Євробачення», - наголошують на УТ-1.

У національному відборі вже визначилися три явні лідери, які мають підтримку і любов глядачів: Міка НЬЮТОН, Злата ОГНЄВІЧ і ДЖАМАЛА.

«Щоб зняти непотрібний ажіотаж, Національна телекомпанія України виступає з ініціативою до цих трьох учасників з пропозицією виступити у четвер, 3 березня 2011 року, з 21.30 до 23.00 в прямому ефірі Першого Національного. Під час проведення ефіру буде відкрита лінія для SMS-голосування. Причому, враховуватиметься лише один голос з одного телефонного номера. Номер телефону, на який прийматимуться SMS на підтримку виконавців, буде оприлюднений з моменту початку трансляції», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого відбувся фінал конкурсу з відбору учасника від України на пісенний конкурс «Євробачення». Переможця серед 19 учасників фіналу визначали шляхом SMS-голосування (45% голосів), інтернет-голосування (10%) і голосами журі (45%). У сумі найбільшу кількість балів одержала Міка НЬЮТОН. На другому місці виявилася Злата ОГНЄВІЧ, на третьому - ДЖАМАЛА.