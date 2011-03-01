У Києві відкрився Центр турецької мови та культури

08:25, 01 березня 2011
Культура
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В університеті ім.Грінченка

Центр турецької культури та мови відкрився у навчальному корпусі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у церемонії відкриття взяли участь посол Туреччини в Україні Ахмет Бюлент МЕРІЧ та ректор університету Віктор ОГНЕВ’ЮК.

«Відкриття Центру турецької культури та мови – важлива подія у житті університету. Цим ми засвідчуємо наші дружні відносини з турецькою стороною. Студенти отримають оригінальні ресурси для вивчення турецької мови, літератури та культури», – сказав В.ОГНЕВ’ЮК.

Керівництво університету і посол Туреччини обговорили деталі міжнародної співпраці у сфері освіти, зокрема, можливості обміну студентами, викладачами, залучення носіїв мов до викладання турецької мови в Україні.

А.МЕРІЧ ініціював відкриття в Туреччині (на базі одного з університетів) кафедри української мови та запросив викладачів університету імені Бориса Грінченка долучитися до реалізації цієї ідеї, яка буде сприяти укріпленню культурних зв’язків між Україною та Туреччиною.

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