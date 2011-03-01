1 березня в історії

У 1555 році Нострадамус опублікував свою книгу прогнозів.

1 березня 1564 року дата виходу першої точно датованої російської друкарської книги — "Апостола" Івана Федорова — в Москві.

У 1869 році Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість.

1872 року Рішенням Конгресу США в Єлоустоуні заснованоі перший в світі національний парк.

Перший в світі національний парк — Єллоустонський національний парк, який знаходиться на північному заході США у Скелястих горах у штатах. Його площа - 898,3 тис. га. — Єллоустонський парк має найбільше скупчення гейзерів та гарячих джерел (понад 3000, в тому числі гейзер Екселсіор з висотою струменю до 90 м);також є грязьові вулкани.

1912 рік — у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м).

1947 року почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд.

МВФ — спеціальне агентство Організації Об`єднаних Націй, засноване 39-ма державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті. Штаб-квартира МВФ знаходиться у Вашингтоні.

1977-й — у Києві відкритий пам`ятник українському філософу Григорію Сковороді.

1988-го Компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп`ютерах Apple II і Macintosh.

Хоча CD-ROми були відомі ще з 1985 року, саме вироби Apple, які продавались за ціною 1199 доларів, стали першими, що надійшли до масового продажу. Найбільше, що вразило фахівців, був не об`єм самого CD-диску, який в 2 тисячі разів перевершував типовий гнучкий диск, а його здатність відтворювати музичні записи. Проте, дише в середині 1990-х CD-ROMи стали стандартною частиною всіх комп`ютерів.

1995 рік — у Москві в під`їзді власного дому убито популярного тележурналіста і телеведучого Владислава Лістьєва.

Владислав Лістьєв був обраний в листопаді 1994 року генеральним директором Громадського російського телебачення (ГРТ). Виступаючи 2 березня на цивільній панихиді, президент Росії Борис Єльцин заявив, що "зробить все можливе, щоб вбивці були знайдені і покарані". Їх, однак, не знайдено до сьогодні.

У 2010 році відбувся перший закордонний візит Віктора Януковича на посаді президента - до Брюсселя, у штаб-квартиру Євросоюзу.

1 березня народилися:

1940 рік — Йожеф Сабо, український футболіст ("Динамо" Київ), тренер.

1938 року народився Борислав Брондуков, український актор ("Вавілон ХХ", "Афоня", "Гараж").

Брондуков знявся в 125 фільмах. Більше 40 ролей Брондукова озвучені іншими акторами.

Останній раз на екрані Брондуков з’явився в 1997 році, в картині "Хіппініада або Материк кохання ", але після третього інсульту він не розмовляв і не вставав з ліжка. Помер Борислав Брондуков 10 березня 2004 року , похований на Байковому кладовищі.

У 1976 році народився Сергій Дзиндзирук, український боксер у першій середній вазі (до 69,855 кг).

Чемпіон світу за версією WBO серед професіоналів. Срібний призер чемпіонатів світу серед любителів 1997 року та чемпіонату Європи 1998 року. Представляє німецький клуб "Юніверсум"

1 березня 1978 року народилася Анна Семенович, російська поп-співачка (екс учасниця гурту "Блестящие").

ТСН