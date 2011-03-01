Джамала відмовилася брати участь у переголосуванні на Євробачення

Джамала відмовилася брати участь у перевиборах на Євробачення. Про це повідомляє газета “Сегодня”. Співачка написала відкритий лист щодо суперфіналу Національного відбору «Євробачення-2011».

«Я абсолютно не шкодую, що брала участь у національному відбірному турі на «Євробачення – 2011». Результати голосування всім чудово відомі. Я щаслива, що за мене проголосували втричі більше людей, ніж за артиста, якому присудили перше місце. Я нескінченно вдячна всім, хто повірив у мене і підтримав. Для мене Ваша довіра – це найголовніше. Я не хочу мати нічого спільного з маніпуляціями, корупцією і амбіціями окремих осіб, хоч би чиїми інтересами вони прикривалися», - заявляє співачка.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня на Першому національному телеканалі відбудеться переголосування за фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2011».

«Після проведення фіналу національного відбору громадськість неоднозначно сприйняла підсумкові результати. Надходить безліч звернень глядачів, в яких ставляться під сумнів результати фіналу національного відбору», - заявило керівництво УТ-1.

Нагадаємо, у фіналі конкурсу з відбору учасника від України на пісенний конкурс «Євробачення» найбільшу кількість балів одержала Міка НЬЮТОН. На другому місці опинилася Злата ОГНЕВИЧ, на третьому - ДЖАМАЛА.