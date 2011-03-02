Могильов заперечує стеження за членами Спілки письменників

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заперечує заяву народного депутата Володимира ЯВОРІВСЬКОГО про те, що за окремими представниками Спілки письменників України міліція організувала переслідування і стеження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я про такі факти не знаю», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

При цьому він пояснив, що органи внутрішніх справ розслідують одну кримінальну справу, яку було порушено за фактом незаконної передачі земельних ділянок, що належать Кримській спілці письменників. «Через потурання керівників Спілки, величезні шматки землі роздані під забудову. Те, що за розбазарювання землі притягується керівництво - це нормально. Тому про переслідування письменників – я не розумію про що тут говорити», - сказав А.МОГИЛЬОВ. Додавши при цьому, що, за інформацією, котрою він володіє, на одній із земельних ділянок, які належать Спілці письменників Криму, будується «п`ятиповерховий одноквартирний будинок для однієї людини».