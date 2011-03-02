2 березня в історії

У 1923 році в США вийшов друком перший номер журналу "Time".

Журнал "Time" - 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин. Сьогодні журнал виходить кількома мовами і має близько 4-х мільйонів передплатників.

В 1949-му закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі.

1969 року відбувся перший в історії збройний конфлікт між двома соціалістичними країнами - на острові Даманський, що на річці Уссурі. китайськими прикордонниками було розстріляно вісім радянських прикордонників.

Це привело до розгортання повномаштабних бойових дій, які тривали до 15 березня і привели до загибелі з обох боків 58-и чоловік і пораненню ще 98-и. За версією СРСР китайці порушили кордон і напали на радянський прикордонний загін. За версією Китаю саме радянські військові перейшли кордон і китайці були змушені захищатись. У наступних бойових діях з обох боків були задіяні не тільки прикордонні, але й регулярні війська, артилерія і танки. Незважаючи на великі людські втрати, жодній із сторін не вдалось закріпитись на острові Даманський. У вересні 1969 року на радянсько-китайських переговорах було вирішено зберегти існуючий кордон, а в травні 1991 року кордон між СРСР і Китаєм був проведений по фарватеру ріки Уссурі і Даманський відійшов до Китаю.

1972-го з мису Канаверал (штат Флорида) у напрямку до Юпітера стартував космічний апарат "Піонер-10".

У грудні 1973 року, після подолання астероїдного кільця і близько мільярда кілометрів, "Піонер-10" почав передачу на Землю перших фотозображень поверхні Юпітера. У червні 1983 року космічний апарат залишив межі Сонячної системи; офіційна підтримка проекту "Піонер-10" була завершена НАСА у березні 1997 року. Рухаючись у напрямку сузір`я Тільця, в 34600-у році "Піонер-10" пройде повз зірку Росс 246. До зовнішньої стінки апарту прикріплена золота анодована пластина розміром 15 на 22 сантиметри із зображеннями чоловіка та жінки, зоряною картою, на якій відмічено місце старту "Піонера-10" і його міжзоряний маршрут. Це послання, створене астрономом Карлом Саганом, призначене для інформування інших цивілізацій про існування розумного життя на Землі.

В 1993 році була заснована Академія медичних наук України.

1998-го Міністерство юстиції США оголосило про початок широкомаштабного розслідування діяльності корпорації "Майкрософт".

Корпорація "Майкрософт"звинувачувалася у порушенні антимонопольного законодавства при ліцензуванні операційної системи Windows 95 і нечесній конкуренції шляхом примусового встановлення браузера Internet Explorer, інтегрованого в ОС. Звинувачення міністерства юстиції підтримали 27 штатів.

2 березня народилися:

У 1859-му - Шолом-Алейхем (Шолом Нохумович Рабинович), єврейський письменник походженням з України ( уродженець Переяслава), класик літератури мовою ідиш. Автор роману "Тев`є-тевель", прозваний єврейським Марком Твеном.

1882 року народився Архип Тесленко, український письменник ("Патріоти").

У 1905-му Тесленко за участь у селянських заворушеннях був заарештований, наступного (1906-го) заарештований удруге і засланий спочатку на Вологодщину, а потім у Вятську губернію. Працю Низка оповідань Тесленка — "За пашпортом", "Хуторяночка", "Радощі", "Наука", "Школяр" (усі 1906 року) —всі вони присвячені зображенню нужденного і безправного життя українського селянства за царатував писарчуком у волості, в нотаря, згодом поденщиком. 1910 року повернувся до рідного села, де хворий на сухоти й виснажений арештами й засланнями, невдовзі помер.

У 1931 році — Михайло Горбачов перший і останній президент СРСР.

Із 15 років працював помічником комбайнера машинно-тракторної станції. У 1948 році, сімнадцятирічним, був нагороджений орденом Трудового Червоного Знамена, як знатний комбайнер. За часи ж правління при владі Горбачов проводив ліберальні реформи всередині країни, які були названі Перебудовою і призвели до появи багатопартійності, спробував обмежити гонку озброєнь.

1936 рік — Ія Саввіна, радянська російська акторка театру й кіно ("Дама з собачкою", "Анна Кареніна", «"Історія Асі Клячиної...", "Гараж").

1953 року народився Василь Роговий, український політичний і державний діяч.

Міністр економіки України в 1998-1999 і 2000-2001 роках., віце-прем’єр-міністр України у 2001-2002 роках. Також працював на високих посадах в адміністрації й секретаріаті президента.

1976-й – Данило Страхов, російський кіноактор („Бідна Настя”, „Діти Арбату”)

У 1986 році народився Руслан Фомін, український футболіст, нападник донецького "Шахтаря".

Із "Металістом" - бронзовий призер чемпіонату України 2007, 2008 роки

Срібний призер молодіжного чемпіонату Європи 2006 року.

ТСН