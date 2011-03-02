Лоліта хоче закінчити кар'єру співачки

Співачка Лоліта заявила про своє бажання "зав`язати" зі сценою і навіть розповіла, чому прийняла таке рішення.

На зйомках чергового випуску програми "95-й квартал", Лоліта шокувала публіку повідомленням - мовляв, йду зі сцени. Причиною такого радикального рішення сама артистка називає вік - через три роки їй виповниться 50. Особливу тривогу у Лоліти викликає стан здоров`я, який серйозно погіршився за останні кілька місяців. Постійні роз`їзди, пов`язані з щільним гастрольним графіком артистки, не дозволяють їй вести здоровий спосіб життя, а також уникати стресів та інших проблем.

"У моєму віці треба замислюватися про те, коли прийде кінець, - зізналася нещодавно співачка. - Думаю, що довго виступати я вже просто фізично не зможу, тому думки про відхід все частіше відвідують мою голову".

Втім, покинувши сцену, сидіти вдома і займатися господарством Мілявська не збирається. Навпаки, в планах артистки з головою піти в бізнес. Тільки от у якій саме - поки невідомо.

ТСН