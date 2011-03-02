На Київщині розбили погруддя Шевченка, а міліції нема діла

У Сквирському районі Київської області розбили погруддя Тараса Шевченка, однак кримінальну справу не порушено.

Про це повідомляє "Газета по-українськи" (№ 1184 від 2 березня 2011 року) із посиланням на місцевого скульптора Григорія ЛІТОША.

"Як відрізали голову Сталіну, то підняли ґвалт на всю країну. А тут просто так розгромили Кобзаря, і нікому нема діла", - сказав автор скульптури Г.ЛІТОШ.

За його словами, він захоплюється виготовленням скульптур все своє життя. "Я - патріот. Люблю Шевченка, напам`ять знаю багато його віршів. Усе життя маю хобі - виготовляти із залізобетону і гіпсу скульптури. Найбільше - Шевченка. Зараз є час цим займатися", - зазначив він.

Г.ЛІТОШ також повідомив, що кілька років тому виготовив із залізобетону 3-метрову скульптуру Кобзаря, яку було встановлено в районному центрі.

"Улітку 2008-го дізнався, що в центрі Сквири звільнився постамент від пам`ятника Леніна. Я зайшов до мера Валерія СКАЧКА. Кажу, в мене є статуя Шевченка, запросив на оглядини. Приїхало районне керівництво, подивилися... Уклали договір купівлі-продажу на 400 тис. грн. Коли пам`ятник на постамент поставили, від договору всі дружно відмовилися. Ти його подарував, кажуть. Наш тодішній губернатор Віра УЛЬЯНЧЕНКО казала по радіо, що на пам`ятник у Сквирі виділили мільйон гривень. Коли я пішов просити гроші, стали мені погрожувати: "Хочеш обдерти район? Прив`яжем до дерева, лиси порозривають". А зараз нема кому пожалітися, нові чиновники мене вперше бачать", - розповідає місцевий скульптор.

За його словами, він виготовив також погруддя Т.Шевченка до 85-річчя Сквирського району, однак 2 лютого вночі до нього вдерлися кілька чоловіків і розбили погруддя. "Розбили вікно, побили у дворі Шевченка. І нікому діла нема. Кажуть, збитки не сягають 25 тис. грн. Дільничний виїхав, познімали сліди, але досі не дали жодної письмової відповіді", - повідомив Г.ЛІТОШ.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали 11 членів ВО "Тризуб". Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст Сталіна, відрізавши голову. У новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.