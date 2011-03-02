Критики назвали "Оскар-2011" найгіршим шоу в історії

Урочиста церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії "Оскар" на каналі ABC стала найпопулярнішою програмою вікенду в США, проте її рейтинг був нижчим, ніж у попередньої, а критики відгукнулися про неї вкрай скептично. Трансляція зібрала майже третину американської аудиторії, яка проводила вечір біля телеекрану. Її дивилися 37,6 млн осіб.

Минулого року рейтинг був дещо вищим - 23,3% глядачів, або 41,3 мільйона осіб. Минулорічний "Оскар" відрізнявся найбільшою телеаудиторією за останні п`ять років завдяки інтризі між стрічками "Аватар" Джеймса Кемерона і "Повелитель бурі" Кетрін Бігелоу.

Водночас, у церемонії прибуття гостей на "Оскар", так званої червоної доріжки, глядачів, навпаки, додалося на 9% до минулого року. ЇЇ подивилися майже 4 мільйони телеглядачів.

На нинішні найвищі нагороди в світі кіно не претендували культові блокбастери - більшість "Оскарів" зібрала британська історична драма Тома Хупера "Король каже!".

Американські критики досить скептично відгукнулися про церемонію як про телешоу. На їхню думку, ведучих Енн Хетевей і Джеймс Франко не врятувала їхня молодість і краса. Вони здалися критикам нуднуватими і не готовими до влучних експромтів, які продемонстрував, наприклад, 94-річний Кірк Дуглас, гість шоу.

"Це було найгірше шоу, яке я коли-небудь бачив. Деякі переможці були прекрасні, роздача нагород була красивою, але шоу - як потопельник, що сплив", - написав про недільну ніч авторитетний критик Роджер Еберт.

Видання Hollywood Reporter назвало трансляцію ABC "найгіршим шоу в історії Оскара".

Зазначимо, ще вчора критики відзначили, що шоу побило всі рекорди за передбачуваністю, що своєрідно компенсувалося безліччю курйозів - "Найкращий актор" Колін Ферт виголосив коротку промову, не властиву йому, зазначивши, що має поквапитися в туалет. А "Найкраща актриса другого плану" Мелісса Лео нецензурно вилаялася на сцені.

ТСН