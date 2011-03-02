На «Євробачення-2011» таки поїде Міка Ньютон

Переможницею Національного відбору «Євробачення-2011» визнано Міку Ньютон.

Про це фіціно повідомляє Перший Національний.

Саме вона представлятиме Україну на конкурсі «Євробачення-2011» утравні в Дюссельдорфі.

У повідомленні сказано, що після завершення Національного відбору в суботу 26 лютого, у деяких членів журі виникли сумніви щодо точності голосування, за їхнім проханням, у присутності журналістів, було перераховано протоколи голосування. Жодних порушень виявлено не було: перемогла Міка Ньютон.

"Хоча і не було обмежень за кількостю голосів щодо смс-голосування, згідно з правилами нацвідбору, наступного дня на Першому Національному було перераховано смс-голосування, за міжнародними стандартами. А саме, коли з одного мобільного телефону зараховується лише 20 смс. Навіть при такому перерахунку лідером залишилась Міка Ньютон і це ніяк не вплинуло на її перемогу", - сказано в повідомленні.