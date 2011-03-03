Наприкінці березня цього року, побачить світ новий літературно-мистецький журнал «ПЛИТА», заснований студентами Острозької академії: Юхимом Дишкантом, Євгеном Лущиковим та Віктором Іщенком. Видання є спробою створити навколо себе певну культурну когорту молодих талановитих людей.

Критичні тексти, а також публікації про мистецтво друкуватимуться згідно Харківського правопису, зазначають засновники.

У першому номері буде вміщено переклади прозових та поетичних творів шведських та австралійських авторів, а також тексти про кіно та живопис, зокрема роздуми про мистецтво Катерини Косьяненко. Родзинкою номера є скандальне інтерв’ю із Олегом Солов’єм. Надалі творці журналу планують охопити театр, а саме діяльність сучасних молодих театрів.

Більше про ініціативу студентів Острозької академії, а також як отримати перший номер журналу «ПЛИТА» можна дізнатися тут.