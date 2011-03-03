Jazz in Kiev: вокальний гурт Camerata з новою програмою «Mystery»

13 березня о 19:00 у Великій залі Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (Консерваторія) у рамках серії «Музика справжнього смаку» відбудеться концерт білоруської вокальної групи «Camerata».

Музиканти вже кілька разів виступали в українській столиці, щоразу збираючи аншлаг. Тому весняні концерти «Камерати» у Києві вже можна назвати традиційними (саме з виступу «Камерати» у 2007-му році почалася діяльність продюсерського центру Jazz in Kiev).

У свій черговий приїзд музиканти представлять київській публіці нову програму Mystery, що складається з композицій, багато з яких українські меломани почують вперше.

Вартість квитків – від 100 до 300 грн.

Ведучий концерту – Олексій Коган.

Замовити квитки можна за телефоном (095) 111 55 77 або на сайтах www.jazzinkiev.com і www.jazzkassa.kiev.ua.