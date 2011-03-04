Перевидано біографію Тараса Шевченка, написану Михайлом Чалим

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО презентував сьогодні у Києві перевидання книги Михайла Чалого «Життя і твори Тараса Шевченка».

Це одна з перших біографій Кобзаря, написана його товаришем Михайлом Чалим, яка останній раз видавалася у 1882 році, повідомили УНІАН у прес-службі спікера, зазначивши, видання книги стало можливим завдяки допомозі Фонду Миколи Томенка «Рідна країна» та секретаря Постійної комісії Київради з питань освіти та науки Олексія ДАВИДЕНКА.

Говорячи про автора книги, М.ТОМЕНКО сказав, що особлива значимість його роботи полягає в тому, що М.Чалий особисто знав поета. Він познайомився з Тарасом Шевченком у 1859 році і з того часу неодноразово з ним зустрічався та листувався. М.Чалий допомагав Т.Шевченку за життя, а згодом брав активну участь у його перепохованні в Україні.

Віце-спікер відзначив, що книга особливо цікава тим, що в ній оцінку життя і творчості Т.Шевченка дає його сучасник і товариш, хоча вона і не передає повною мірою всі етапи діяльності поета, зокрема, період Кирило-Мефодіївського товариства. Водночас серед видань ХІХ століття, очевидно, це одна з найкращих біографій Кобзаря, яку потім брали за основу інші біографи поета. Жодна нова біографія Тараса Шевченка у ХІХ-ХХІ століттях не виходила без використання дослідження М.Чалого.

Іншою особливою цінністю, на переконання М.ТОМЕНКА, є те, що автор не завжди подає усталено пафосні оцінки життя та творчості Т.Шевченка, натомість знаходить пояснення, чому дехто з відомих українців, сучасників Шевченка, з традиційного українського погляду (зазвичай із заздрощів), в старшому віці змінював своє ставлення до творчості Шевченка на більш критичне.

Підсумовуючи, М.ТОМЕНКО сказав, що «найважливіше в оцінці нашої історичної, культурної спадщини виходити з двох позицій: перша – ставити в основу нашої оцінки те, що зробив той, чи інший діяч для України, а не те, що він не встиг зробити». «По-друге, розрізняти його творчу спадщину і перипетії особистого життя. Якщо перефразувати загальновідому сентенцію, то і у випадку з Тарасом Шевченком мусимо діяти за правилом: творчість Шевченка належить Україні і є її неоціненним скарбом, а приватне життя – власність самого Шевченка», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер закликав присутніх у ювілейний рік 150-річниці повернення Тараса Шевченка в Україну ще раз перечитати його твори. «За будь-яких обставин найкращий спосіб зрозуміти величну постать Тараса Шевченка – ще раз по новому його перечитати», - підкреслив він.